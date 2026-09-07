Российские военные уничтожили катер, перевозивший военные грузы для ВСУ

Российские военные вечером 6 сентября нанесли удар по сухогрузу «Мавка» в порту Черноморск. Судно перевозило военно-техническое имущество и использовалось в интересах ВСУ.
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