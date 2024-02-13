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Дипломаты попросили ФРГ запретить акции у дипмиссий в день выборов президента РФ

Дипломаты попросили ФРГ запретить акции у дипмиссий в день выборов президента РФ

Российские дипломаты в Германии попросили местные власти запретить проведение массовых акций в непосредственной близости от диппредставительств в день выборов президента РФ во избежание столкновений и угроз избирателям.

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