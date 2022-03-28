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Realme GT Neo 3 — первый в мире смартфон с поддержкой 150-ваттной зарядки — получил 100% положительных отзывов на JD.com

Realme GT Neo 3 — первый в мире смартфон с поддержкой 150-ваттной зарядки — получил 100% положительных отзывов на JD.com

На прошлой неделе Realme официально представила в Китае смартфон Realme GT Neo 3, который стал первым мире серийным смартфоном с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт.

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