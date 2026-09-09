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В России разработают отечественную САПР для проектирования 28-нанометровых чипов

В России разработают отечественную САПР для проектирования 28-нанометровых чипов

Она заменит решения Synopsys и Cadence Минпромторг России планирует в конце 2026 года запустить новую опытно-конструкторскую работу по созданию отечественной САПР для проектирования микросхем по техпроцессу 28 нм.

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