Рамный внедорожник Leopard 8 от BYD впечатлил мощностью и массой

В открытой базе Минпромторга КНР появились характеристики второй модели Fang Cheng Bao (FCB). Фирма BYD сделала ставку на архитектуру DMO с гидропневматической подвеской, гибридная силовая установка состоит из двух электромоторов и 2,0-литрового бензин-генератора.