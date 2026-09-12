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Регионы России

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Lufthansa Technik запускает сертификацию покрытия AeroSHARK для Airbus A330ceo

Lufthansa Technik запускает сертификацию покрытия AeroSHARK для Airbus A330ceo

Lufthansa Technik начала финальный этап сертификации инновационного покрытия AeroSHARK для самолетов семейства Airbus A330ceo.

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