Бывшего главу подмосковного Волоколамска могут назначить вице-губернатором Вологодской области

На вологодчину недавно ушел экс-зампред правительства Московской области Филимонов.Как ранее сообщал «Царьград», глава Волоколамского округа Подмосковья Михаил Сылка сложил свои полномочия, как стало известно, его могут назначить вице-губернатором Вологодской области, сообщает тг-канал Подмосква.
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