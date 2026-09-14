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Царьград

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В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом женщину на лавочке

В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом женщину на лавочке

В Невском районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на женщину. Днем 12 сентября в полицию поступила информация о пострадавшей с ножевым ранением возле дома 20 по улице Коллонтай.

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