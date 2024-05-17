Эксперт Дубровин: мошенники начали дистанционно воровать сим-карты

Злоумышленники могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM Мошенники научились красть сим-карты дистанционно, теперь они подделывают учетную запись и перевыпускают eSIM, после чего человек теряет доступ к своему номеру, рассказал РИА «Новости» бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин.