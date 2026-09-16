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Спорт Уик-Энд

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«Пятерка» Голдобина успокоила «драконов». СКА преподал хороший урок «младшему брату»

«Пятерка» Голдобина успокоила «драконов». СКА преподал хороший урок «младшему брату»

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат СКА ушел на десятидневную паузу в прекрасном настроении. В первом петербургском дерби нынешнего сезона они не оставили шанса своим соседям.

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