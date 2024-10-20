Симоньян: РФ не бомбит Верховную раду, так как это культурное наследие

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»объяснила, почему российская армия не бомбит здание Верховной рады.