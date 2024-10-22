Привет. Когда я наткнулся на эту новость, то смеялся целый день. Очень забавно иногда понимать, что маразм и абсурд, возведённый в асбсолют – это не исключительное право родины Салтыкова-Щедрина.
Илон Маск и его проблемы с акулами.
Комментарии
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Игорь Хрипков
А почему не посчитали сколько медуз может погибнуть.
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1 д.
Модест
У нас так обычно разводят предпринимателей на деньги. Называется "договориться по-хорошему". Отстегни миллионов триста и живи спокойно, пока не найдётся другой повод тебя подоить.
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20 час.
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