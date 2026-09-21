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Живая Кубань

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Изъятие сотен тысяч трудоспособных мужчин из экономики. Выборы прошли, будет ли мобилизация?

Изъятие сотен тысяч трудоспособных мужчин из экономики. Выборы прошли, будет ли мобилизация?

Изъятие сотен тысяч трудоспособных мужчин из экономики. Выборы прошли, будет ли мобилизация?Вопрос о возможной новой волне мобилизации в России после завершения выборов 2026 года стал одной из самых обсуждаемых тем в обществе.

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