Политика Сегодня

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Спецпосланник МИД Нидерландов лишился должности после слов о «русских» украинцах

Спецпосланник МИД Нидерландов лишился должности после слов о «русских» украинцах

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел был вынужден написать заявление об отставке из-за своих пророссийских заявлений.

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