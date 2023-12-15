Дмитрий Вяткин: с начала 2023 года ЕР внесла на рассмотрение 300 законопроектов

Валерий Каулин

Как интересно! Они приняли закон, "который позволяет участникам СВО и их детям поступать в учреждения среднего профессионального образования"! То есть им можно без проблем поступить в ПТУ! А высшее образование не для них? Они же не "белая кость"! А закон о запрете пользования гаджетами в школах тоже они приняли? И при этом никто им не подсказал, что этот вопрос легко и просто решается в рамках внутреннего распорядка школы? Зато в количестве законов прибавление!