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Дмитрий Вяткин: с начала 2023 года ЕР внесла на рассмотрение 300 законопроектов

Дмитрий Вяткин: с начала 2023 года ЕР внесла на рассмотрение 300 законопроектов

По инициативе "Единой России" за 2023 год был существенно расширен круг участников СВО, а также дополнены меры поддержки бойцов, сказал первый замруководителя партии Дмитрий Вяткин.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Как интересно! Они приняли закон, &quot;который позволяет участникам СВО и их детям поступать в учреждения среднего профессионального образования&quot;! То есть им можно без проблем поступить в ПТУ! А высшее образование не для них? Они же не &quot;белая кость&quot;! А закон о запрете пользования гаджетами в школах тоже они приняли? И при этом никто им не подсказал, что этот вопрос легко и просто решается в рамках внутреннего распорядка школы? Зато в количестве законов прибавление!
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