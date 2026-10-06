Americans Are Turning To AI Chatbots For Voting Advice In Midterm Elections Authored by Bryan Hyde via American Greatness, A growing number of American voters are turning to AI chatbots for voting advice in the midterm elections, including researching their ballots, comparing candidates, and fact-checking political claims.
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