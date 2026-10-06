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Zero Hedge

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Americans Are Turning To AI Chatbots For Voting Advice In Midterm Elections

Americans Are Turning To AI Chatbots For Voting Advice In Midterm Elections

Americans Are Turning To AI Chatbots For Voting Advice In Midterm Elections Authored by Bryan Hyde via American Greatness, A growing number of American voters are turning to AI chatbots for voting advice in the midterm elections, including researching their ballots, comparing candidates, and fact-checking political claims.

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