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Добрый Мир

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Оппозиция Армении обратилась к России за помощью в снятии Пашиняна. Взамен Ереван обещает стать "верным другом". Опять поможем?

Оппозиция Армении обратилась к России за помощью в снятии Пашиняна. Взамен Ереван обещает стать "верным другом". Опять поможем?

Парламентская оппозиция Армении инициировало на 11 июня заседание по отставке правительства премьера Пашиняна.

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Комментарии
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Сергей
Ага, булки не треснут, сидючи на двух стульях, последовательно отодвигающихся в разные стороны?
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16 час.

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