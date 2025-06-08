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Учителя географии выгнали с треском из школы, после того как он пожаловался на низкую зарплату

Учителя географии выгнали с треском из школы, после того как он пожаловался на низкую зарплату

Интересная жизнь с Vera Star Одной из самых острых и системных проблем в сфере российского образования является его управленческая структура.

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Комментарии
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Людмила
Разряд повышается в зависимости от  присвоения категории при аттестации. А вот условия аттестации - абсолютный бред. Почитайте и поймете,
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3 час.
Семен Демин
В современной России господствуют полная распущенность и пофигизм. Достаточно посмотреть, как одеваются люди. Женщины потеряли женский облик, мужчины - мужской. А то, как одевается, как выглядит человек, точно отражает его нутро. Это очевидная деградация, которая проявляется во всем и у всех.
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2 час.
Андрей
А что тут понимать? У меня жена педагог дополнительного образования первой категории.. Ежегодно подтверждает свой разряд... Не многие это делают... Кроме основной работы в школе, подрабатывает по соглашегию в доме культуры... Общая зарплата, на руки, от 43 до 45 тысяч..  Плюс пенсия..  Кроме того ежемесячные компенсации по ЖКХ до 2 тысяч...
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46 мин.
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