Учителя географии выгнали с треском из школы, после того как он пожаловался на низкую зарплату

Людмила Разряд повышается в зависимости от присвоения категории при аттестации. А вот условия аттестации - абсолютный бред. Почитайте и поймете,

Семен Демин В современной России господствуют полная распущенность и пофигизм. Достаточно посмотреть, как одеваются люди. Женщины потеряли женский облик, мужчины - мужской. А то, как одевается, как выглядит человек, точно отражает его нутро. Это очевидная деградация, которая проявляется во всем и у всех.