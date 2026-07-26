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ТАСС

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Бойцы группировки "Восток" сорвали атаку дронов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группы воздушного прикрытия группировки войск "Восток" в Запорожской области обнаружили и уничтожили более 50 беспилотников ВСУ, включая ударные гексакоптеры и разведывательные дроны, сорвав воздушную атаку противника.

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