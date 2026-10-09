US Taxpayers Currently Lose Up To $500B Annually To Fraud; Report Authored by Bryan Hyde via American Greatness, A new report published by the Foundation for Government Accountability (FGA) shows federal taxpayers are losing up to $521 billion annually to fraud and improper payments.
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