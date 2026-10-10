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Регион 29

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Полярный филиал ВНИРО прогнозирует восстановление запасов трески в Баренцевом море

Полярный филиал ВНИРО прогнозирует восстановление запасов трески в Баренцевом море

Ученые ожидают, что тенденция к сокращению популяции завершится.Начиная с 2027 года прогнозируется постепенный рост запаса и общего допустимого улова (ОДУ).

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