Пешеходов стали чаще сбивать в Тульской области в 2024 году

На дорогах Тульской области на 32,5% выросло число ДТП с наездом на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции на основании данных, полученных по итогам пяти месяцев текущего года.
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