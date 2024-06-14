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Пешеходов стали чаще сбивать в Тульской области в 2024 году

Пешеходов стали чаще сбивать в Тульской области в 2024 году

На дорогах Тульской области на 32,5% выросло число ДТП с наездом на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции на основании данных, полученных по итогам пяти месяцев текущего года.

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