Как ожидается, в течение субботы, 5 апреля (по американскому времени) во всех 50 штатах США и столичном округе Колумбия состоятся против президента США Дональда Трампа и главы Департамента эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) Илона Маска.
Что случилось ночью, 6 апреля 2025 года
Комментарии
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И
Иван
"Начальники генштабов Франции и Великобритании обсудили будущую возможную на Украину. Они сделали это во время визита в Киев." - А сам понял , что написал ??😀
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16 час.
АБ
Александр Б
А все таки, что же в штатах планировалось на 5 апреля. Я конечно догадываюсь, но хотелось бы услышать от автора. P.S. Но само предложение (как часть речи) впечатляет. 😀
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14 час.
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