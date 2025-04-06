Что случилось ночью, 6 апреля 2025 года

"Начальники генштабов Франции и Великобритании обсудили будущую возможную на Украину. Они сделали это во время визита в Киев." - А сам понял , что написал ??😀

АБ

Александр Б

А все таки, что же в штатах планировалось на 5 апреля. Я конечно догадываюсь, но хотелось бы услышать от автора. P.S. Но само предложение (как часть речи) впечатляет. 😀