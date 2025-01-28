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ТОС-2 «Тосочка» уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

ТОС-2 «Тосочка» уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО), нанеся удар термобарическими снарядами по позициям боевиков.

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