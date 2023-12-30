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Спички - не игрушка

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Чичваркин пожаловался, как Запад унижает представителей «прекрасной России будущего»

Чичваркин пожаловался, как Запад унижает представителей «прекрасной России будущего»

Политнавигатор Если раньше Запад выкачивал из России умы, то сейчас, в ответственный момент войны, делается с точностью до наоборот – бежавших из РФ «от призыва и несвобод» своим свинским отношением буквально заталкивают назад на родину.

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