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Военное обозрение

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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью российской дальней авиации и ракетными ударами по объектам на Украине

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью российской дальней авиации и ракетными ударами по объектам на Украине

Польша подняла истребители во время ракетной атаки ВС РФ на военные объекты в западных регионах Украины.

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