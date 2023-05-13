Фермеры Ирландии призвали дать «рациональное объяснение» ценам на говядину

«Предоставить какое-либо рациональное объяснение» разницы между ценами на говядину в Ирландии и на аналогичных рынках потребовали фермеры страны у представителей Мясной промышленности Ирландии (MII), 12 мая сообщает сетевое издание Agriland.
«Предоставить какое-либо рациональное объяснение» разницы между ценами на говядину в Ирландии и на аналогичных рынках потребовали фермеры страны у представителей Мясной промышленности Ирландии (MII), 12 мая сообщает сетевое издание Agriland.
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