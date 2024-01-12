Экономист Твердохлеб: некоторые банковские переводы могут повлечь проверку

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб предупредил, что некоторые денежные переводы сотрудники банка могут счесть подозрительными.
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