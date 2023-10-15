НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Юрий Ловенталь рассказал о развитии взаимоотношений между Майлзом и Питеро...

Юрий Ловенталь рассказал о развитии взаимоотношений между Майлзом и Питеро...

Юрий Ловенталь рассказал о развитии взаимоотношений между Майлзом и Питером в Spider-Man 2Актер Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в Marvel’s Spider-Man 2, в недавнем интервью рассказал о том, как меняется поведение его персонажа и другого Человека-паука, Майлза Моралеса, в новой игре от Insomniac Games.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх