Юрий Ловенталь рассказал о развитии взаимоотношений между Майлзом и Питеро...

Юрий Ловенталь рассказал о развитии взаимоотношений между Майлзом и Питером в Spider-Man 2Актер Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в Marvel’s Spider-Man 2, в недавнем интервью рассказал о том, как меняется поведение его персонажа и другого Человека-паука, Майлза Моралеса, в новой игре от Insomniac Games.