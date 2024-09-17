Заявлено о побеге BTS в полном составе в КНДР: уже выступили на конференции в Пхеньяне

АРМИ обратились к нам в редакцию с просьбой разобрать самый шокирующий слух этого года о группе BTS. Пожалуй, необычной сплетней оказалась новость о том, что парни из группы всем составом сбежали в КНДР, при этом, попросив там политическое убежище и выступив на конференции в Пхеньяне, на которой RM якобы расхвалил новое государство и осудил жизнь в старом.