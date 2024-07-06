С гражданина взыскали кредит, взятый на его имя мошенниками 15 лет назад: почему многие рискуют столкнуться с такой проблемой

Оформление кредита на чужое имя является весьма распространенной формой мошенничества. И зачастую граждане узнают о том, что они задолжали по кредиту, который не брали, лишь после того, как с них уже взыскали деньги — поскольку ни судебную повестку, ни решение они не получали.