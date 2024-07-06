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С гражданина взыскали кредит, взятый на его имя мошенниками 15 лет назад: почему многие рискуют столкнуться с такой проблемой

С гражданина взыскали кредит, взятый на его имя мошенниками 15 лет назад: почему многие рискуют столкнуться с такой проблемой

Оформление кредита на чужое имя является весьма распространенной формой мошенничества. И зачастую граждане узнают о том, что они задолжали по кредиту, который не брали, лишь после того, как с них уже взыскали деньги — поскольку ни судебную повестку, ни решение они не получали.

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