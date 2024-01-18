В Подмосковье кубинец искромсал своего земляка ножом из-за денежного долга

В Подмосковье гражданина Кубы задержали за попытку убийства его земляка из-за денежного долга. Против иностранца, как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области, возбуждено уголовное дело.
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