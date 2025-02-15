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Иран во времена шахского правления

Иран во времена шахского правления

Последние 40 лет монархии, выпавшие на долю иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, стали чересчур прозападными для широких народных масс и мусульманского шиитского духовенства, что привело к революции 1979 (1357 по иранскому календарю) года.

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