Иран во времена шахского правления

Последние 40 лет монархии, выпавшие на долю иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, стали чересчур прозападными для широких народных масс и мусульманского шиитского духовенства, что привело к революции 1979 (1357 по иранскому календарю) года.