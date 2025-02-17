Европейцы — главные проигравшие в украинском конфликте, пишет французское издание Le Figaro. Марионеточные правительства позволили дряхлой администрации Байдена увлечь себя в бесцельный поход против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии