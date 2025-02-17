СССР-Россия
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СССР-Россия

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Над Европой остается лишь посмеяться. Из-за Украины она упала ниже плинтуса

Над Европой остается лишь посмеяться. Из-за Украины она упала ниже плинтуса

  Европейцы — главные проигравшие в украинском конфликте, пишет французское издание Le Figaro. Марионеточные правительства позволили дряхлой администрации Байдена увлечь себя в бесцельный поход против России.

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Комментарии
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Юрий анин
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21 час.
Gleb
Повесьте фон дер Бляден, а остальные пусть смотрят и думают,что из ждёт тоже самое.
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21 час.
G
Gleb
А рядом заднеприводного лишайного, который был генсеком(гомосеком) наты.
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21 час.
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