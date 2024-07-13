Ольга Сутулова, Нюша и Лянка Грыу: кого сняли журналисты на премьере «Мадам Клико»

В кинотеатре «Москва» состоялась российская премьера исторического байопика «Мадам Клико». Фильм, основанный на одноименном мировом бестселлере Тилар Маццео, впервые был представлен публике на Международном кинофестивале в Торонто в прошлом году.
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