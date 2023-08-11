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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Урала», «Краснодар» завтра сыграет с «Оренбургом»

Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Урала», «Краснодар» завтра сыграет с «Оренбургом»

 В субботу «Локомотив» примет «Крылья Советов», «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» на выезде.  В воскресенье «Зенит» примет «Факел», ЦСКА будет противостоять «Сочи».

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