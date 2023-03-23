FA аннулировала билет фаната, приехавшего на матч Италия – Англия с флагом с надписью «Диего сыграл в ящик»

Фаната с оскорбительной для неаполитанцев атрибутикой не пустили на игру Италия – Англия. Болельщик, который привез в Неаполь флаг Англии с надписью «Диего сыграл в ящик», отсылающей к смерти экс-форварда «Наполи» Диего Марадоны, не смог попасть на стадион, поскольку его билет был признан недействительным.