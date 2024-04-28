"Пожалуйста, перестаньте закупать всякое у России и Ирана, а лучше знаете, просто ложитесь на пол голодными и холодными и умрите, вот такая концепция, что скажете?"

Америкосы всё гегемонят, никак от своих амбиций не избавятся))) Ну с Китаем этот аттракцион у них не пройдёт, там руководство такой лояльностью не отличается, они и ответить не побоятся.

Кошмар

Скорее всего, в США поняли, что Россия обязательно победит, и чтобы умалить нашу будущую победу, обвиняют Китай в помощи России. Чтобы потом заявлять, что Россия слабая держава, и она никогда бы не победила в СВО, если бы не помощь Китая. В этом смысл нынешних наездов пиндосов на Китай.