Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Пожалуйста, перестаньте закупать всякое у России и Ирана, а лучше знаете, просто ложитесь на пол голодными и холодными и умрите, вот такая концепция, что скажете?"

"Пожалуйста, перестаньте закупать всякое у России и Ирана, а лучше знаете, просто ложитесь на пол голодными и холодными и умрите, вот такая концепция, что скажете?"

Политнавигатор «Хуже не придумаешь» – в Киеве испугались разворота США на «китайское направление» Руководство США начинает замещать антироссийскую риторику антикитайской, и даже в войне на Украине обвиняет Пекин.

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Комментарии
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ВераВерная
Америкосы всё гегемонят, никак от своих амбиций не избавятся))) Ну с Китаем этот аттракцион у них не пройдёт, там руководство такой лояльностью не отличается, они и ответить не побоятся.
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12 час.
radiofree
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8 час.
Кошмар
Скорее всего, в США поняли, что Россия  обязательно победит, и чтобы умалить нашу будущую победу, обвиняют Китай в помощи России. Чтобы  потом заявлять, что  Россия слабая держава, и она  никогда бы не победила в СВО, если бы не помощь Китая. В этом смысл нынешних наездов пиндосов на Китай.
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7 час.

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