MS: Зеленскому придётся подписать соглашение о ресурсах с США

Зеленскому придётся подписать с Соединёнными Штатами соглашение о ресурсах, пишет Mainichi Shimbun.В материале японского издания подчёркивается, что документ будет подписан даже несмотря на отсутствие пунктов о гарантиях безопасности для Украины.
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