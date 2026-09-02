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Горзны рассказал, как перенес кому из-за энцефалита в 2019 году: «У меня было 5% шансов выжить»

Себастьян Горзны рассказал, как восстанавливался после энцефалита в 2019 году. Он провел в коме несколько дней, а врачи оценивали его шансы на выживание всего в 5%.

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