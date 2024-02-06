Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
  • Владимир Кузнецов
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Экс-агент ЦРУ: Залужный придерживается неонацистской идеологии

Экс-агент ЦРУ: Залужный придерживается неонацистской идеологии

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный бережет боевиков запрещенной в России террористической организации «Азов» и не посылает их на передовую, так как сам разделяет неонацистскую идеологию.

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