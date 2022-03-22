Российские турниры с участием иностранцев приравняют к статусу чемпионатов мира и Европы

Российские соревнования с участием иностранных спортсменов будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы.

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