Неспешный разговор

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«Р-ФОН»: стали известны характеристики нового российского смартфона

«Р-ФОН»: стали известны характеристики нового российского смартфона

Новый российский смартфон «Р-ФОН», разработанный НТЦ ИТ «РОСА» и выпущенный АО «Рутек», обещает привлечь внимание пользователей своими характеристиками и уникальным интерфейсом.

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Комментарии
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ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Не пойдёт такая хрень, наши уже профукали этот рынок, как впрочем и весь электронный рынок.
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14 час.
Людмила Фирстова
Ильдар, вы отстали от жизни, много новых технологий есть и у нас
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12 час.

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