«Р-ФОН»: стали известны характеристики нового российского смартфона

Новый российский смартфон «Р-ФОН», разработанный НТЦ ИТ «РОСА» и выпущенный АО «Рутек», обещает привлечь внимание пользователей своими характеристиками и уникальным интерфейсом.
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