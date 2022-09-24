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Лавров: Россия не будет первой идти к диалогу с Западом

Лавров: Россия не будет первой идти к диалогу с Западом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН заявил, что в нынешней ситуации Росия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, передает ТАСС.

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