Савёловский посад
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Савёловский посад

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Гимнастки из Савёловского помогли сборной Москвы выиграть Спартакиаду в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла Спартакиада народов России- 2026 по художественной гимнастике. Спортсменки из Савёловского района помогли сборной Москвы выиграть соревнования в общекомандном зачёте.

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