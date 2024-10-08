На Московской неделе моды свои коллекции представят почти 200 брендов

В российской столице 4-9 октября проходит третья Московская неделя моды. Свои коллекции покажут примерно 200 дизайнеров (как российских, так и зарубежных), представляющих Бразилию, Индию, Китай, Коста-Рику, ОАЭ и другие дружественные страны.