Гопак это советский танец! Учите историю, "небратья"

НП

Наталья Павлова

И ведь смотришь ту часть, где танцуют мужчины, и думаешь: замени музыку на "яблочко", шаровары на клёш, вышиванка на тельняшку, и где тогда украинский танец? А женская часть: начало вообще похоже на "бояре, а мы к вам пришли!" Верёвочки, ковырялочки, топотушки - всё из русской "барыни". А выход тройками! Русскими ТРОЙКАМИ!