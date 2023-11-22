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Гопак это советский танец! Учите историю, "небратья"

Гопак это советский танец! Учите историю, "небратья"

Знаменитый "украинский" танец, который сейчас является трендом в TikTok и активно популяризируется на различных видеохостингах, оказался коренным образом связанным с советским прошлым.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
И ведь смотришь ту часть, где танцуют мужчины, и думаешь: замени музыку на &quot;яблочко&quot;, шаровары на клёш, вышиванка на тельняшку, и где тогда украинский танец? А женская часть: начало вообще похоже на &quot;бояре, а мы к вам пришли!&quot; Верёвочки, ковырялочки, топотушки - всё из русской &quot;барыни&quot;. А выход тройками! Русскими ТРОЙКАМИ!
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