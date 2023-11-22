Знаменитый "украинский" танец, который сейчас является трендом в TikTok и активно популяризируется на различных видеохостингах, оказался коренным образом связанным с советским прошлым.
Гопак это советский танец! Учите историю, "небратья"
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
И ведь смотришь ту часть, где танцуют мужчины, и думаешь: замени музыку на "яблочко", шаровары на клёш, вышиванка на тельняшку, и где тогда украинский танец? А женская часть: начало вообще похоже на "бояре, а мы к вам пришли!" Верёвочки, ковырялочки, топотушки - всё из русской "барыни". А выход тройками! Русскими ТРОЙКАМИ!
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