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Цифровое ЖКХ: диалог между жителями и УК становится «умным»

Цифровое ЖКХ: диалог между жителями и УК становится «умным»

Как управляющей компании найти комплексное решение для коммуникации с жителями? Можно ли сказать, что в сфере ЖКУ современные технологии способны изменить клиентский опыт?Российский рынок ЖКХ, наряду со многими другими сферами, вступил в эпоху цифровой трансформации: технологии помогают прежде всего оптимизировать процессы управления с целью снижения потерь и накладных расходов в тарифах, PropTech-решения влияют на сокращение дебиторской задолженности и повышают качество сервиса в целом.

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