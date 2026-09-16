Проект транспортников Петербурга вышел в финал конкурса корпоративного донорства

Волонтерский проект сотрудников «Организатора перевозок» получил первое место на региональном этапе конкурса корпоративного донорства.
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