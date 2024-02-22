В российском городе Казань открылся международный мультиспортивный турнир "Игры будущего"

Казань /Россия/, 21 февраля /Синьхуа/ -- В среду в международном выставочном центре "Казань Экспо" в столице российской Республики Татарстан состоялась церемония открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".
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